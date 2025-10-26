Questo sito contribuisce all'audience di

Juventus, Tudor: “È un momento difficile, non mi preoccupo del futuro”

Redazione 26 Ottobre 2025
Igor Tudor, allenatore Juventus (IMAGO)
Igor Tudor, allenatore Juventus (IMAGO)

Le parole di Igor Tudor dopo la sconfitta contro la Lazio di Sarri all’Olimpico.

Termina sull’1-0 la sfida della domenica sera dell’ottava giornata di Serie A tra la Lazio di Maurizio Sarri e la Juventus di Igor Tudor. Decisiva la rete di Basic che regala i tre punti ai padroni di casa.

Al termine della sfida l’allenatore bianconero ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi.

Tudor ha esordito dicendo: “È un momento brutto e difficile, dobbiamo stare uniti. L’abbiamo preparata nel modo giusto ma manca sempre qualcosa“.

Ecco, di seguito, le dichiarazioni complete di Igor Tudor.

Juventus, le parole di Tudor

L’allenatore bianconero ha proseguito: “In area bisogna buttarla dentro e dietro non bisogna sbagliarla e invece noi sbagliamo sempre. Oggi abbiamo provato con due attaccanti, hanno avuto occasioni. Ci manca qualcosina sicuro“.

Tudor ha aggiunto: “Tutti sono responsabili. Si prova a fare meglio, bisogna stare uniti anche perché si gioca tra due giorni. Per fare gol bisogna andare con 4 attaccanti, dietro quando difensiva servirebbero 10 centrocampisti. Se si fa sempre uno sbaglio e davanti non si fa gol è un problema. Non bisogna fare drammi“.

Igor Tudor, allenatore Juventus

Juventus, Tudor: “Non mi interessa del futuro”

Tudor ha continuato: “Di me non penso. Tutti mi fanno queste domande, io non penso a me stesso. Penso a come fare, vivo nel presente. Non mi interessa del mio futuro. Devo essere lucido e consapevole del presente“.

L’allenatore ha proseguito così: “Yildiz aveva bisogno di riposo e quindi in un momento così ho messo due attaccanti. È mancato il gol però. Dietro poi ci sono stati sempre piccoli sbagli“.

Andrea Cambiaso, Juventus (imago)

“Cambiaso non mi è piaciuto”

Igor Tudor ha commentato la prestazione di Cambiaso: “Era in difficoltà. C’era l’idea di quel terzino che fa tutta la fascia e che attacca da ala. Non mi è piaciuto come lo ha interpretato Andrea e allora ho fatti questo cambio“.

 