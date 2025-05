Rinnovo automatico per Tudor: la Juventus può risolvere il contratto pagando una penale

Rinnovo automatico per Tudor con la Juventus al raggiungimento della Champions League: cosa può succedere ora.

“Futuro? Ora c’è il Mondiale per Club, ma si risolverà tutto prima. Non credo che sarebbe una buona idea andare là senza aver preso una decisione. Non sarebbe serio né per me né per il club”.

Con queste parole Igor Tudor al termine della partita contro il Venezia ha parlato del proprio futuro.

La situazione è però leggermente più complessa. Il suo contratto con la Juventus si è infatti rinnovato in maniera automatica fino al 30 giugno 2026 con la qualificazione alla prossima Champions League.

Per non andare al Mondiale per Club, quindi, Tudor sarebbe costretto a dimettersi.

Juventus, le novità su Tudor

Nonostante il rinnovo di contratto automatico di un anno, la Juventus potrebbe risolvere il contratto dell’allenatore croato pagando una clausola da 1 milione di euro.

Se Tudor si dimettesse, quindi, dovrebbe anche rinunciare a questa cifra.