Juventus, Tudor: “Sarà complicato ma vogliamo passare”

Le parole dell’allenatore della Juventus, Igor Tudor, prima degli ottavi di finale del Mondiale per Club contro il Real Madrid

Dopo l’eliminazione dell’Inter per mano del Fluminense, la Juventus è l’unica formazione italiana rimasta al Mondiale per Club.

Bianconeri che agli ottavi di finale dovranno vedersela contro il nuovo Real Madrid di Xabi Alonso, che ha vinto il proprio girone.

La squadra di Yilidz e compagni è invece arrivata seconda nel gruppo G, dopo aver perso contro il Manchester City per 2-5.

Alla vigilia della sfida della Juventus contro il Real Madrid, Igor Tudor ha presentato il match in conferenza stampa.

Juventus, le parole di Tudor in vista del Real

“Mi aspetto una gara complicata. Nel Real Madrid ho visto sacrificio, qualità, lavoro di squadra. Ma ci siamo preparati in modo diverso e ci giocheremo le nostre carte. Sono più forti ma abbiamo preparato una strategia per provare a fargli male. Dovremo avere coraggio, per noi sarà la partita del torneo. C’è voglia di fare bene e non arrendersi“. Così ha presentato la gara Igor Tudor.

Che ha poi continuato: “La sconfitta con il City? È andata così, ci lascia un insegnamento per crescere. Si accetta e si va avanti, domani avremo un’altra partita. Dobbiamo crederci, correre, sacrificarci e fare del nostro meglio per passare. Io ci credo. Il livello è quello, i massimi di calcio mondiale in questo momento. Gatti? Oggi non ha avuto la febbre, saranno importanti i cambi“.