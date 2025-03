Tudor torna alla Juventus: come sono andate le sue ultime esperienze

Igor Tudor sarà il nuovo allenatore della Juventus: le ultime esperienze in panchina dell’ex Lazio

La Juventus ha scelto: Igor Tudor guiderà la squadra fino a fine stagione. L’allenatore è atteso già nella serata di oggi (23 marzo) a Torino, così da cominciare gli allenamenti con lui in vista della partita con il Genoa.

Tudor torna per la terza volta in bianconero, dopo l’esperienza da giocatore e la parentesi come vice allenatore di Andrea Pirlo nella stagione 2020/21. Adesso, per lui, una nuova avventura da traghettatore: è la seconda volta consecutiva dopo la Lazio.

Non è però una novità per l’ex Marsiglia, che oltre a Juventus e biancocelesti ha ricoperto più volte il ruolo di traghettatore in carriera. Tudor è infatti subentrato a stagione in corso in diverse occasioni, venendo anche confermato per la stagione successiva.

L’allenatore ha dato dunque la disponibilità per un incarico a breve termine, con un’eventuale estensione in caso di qualificazione alla Champions League. La Juventus, dunque, è pronta ad accogliere il suo nuovo allenatore.

Lazio e Verona: le ultime avventure del traghettatore Tudor

Come anticipato, però, Tudor è arrivato più volte a stagione in corso, allenando diverse squadre per brevi periodi. L’ultima esperienza in panchina è stata proprio in Serie A nella scorsa stagione, quando guidò la Lazio per le ultime 11 partite di campionato dopo le dimissioni di Sarri.

Prima dell’avventura in biancoceleste, Tudor era arrivato a stagione in corso nel 2022, quando arrivò sulla panchina del Verona dopo appena 4 giornate. In quell’anno l’allenatore croato collezionò ben 53 punti, chiudendo il campionato in nona posizione.

Dal Galatasaray alla Juventus: le esperienze di Tudor a stagione in corso

La prima volta che Tudor subentra a stagione in corso è nel 2017, quando si siede sulla panchina del Galatasaray a febbraio. La sua esperienza dura fino a metà della stagione successiva, ma pochi mesi dopo arriva una nuova avventura da traghettatore: la panchina dell’Udinese.

Con i bianconeri Tudor rimane fino a fine anno per poi tornare ancora una volta a stagione in corso. Questa volta, però, la sua esperienza termina a novembre del 2019, quando l’Udinese lo esonera e sceglie Gotti al suo posto. Prima di arrivare a Verona, infine, l’allenatore è stato anche traghettatore con l’Hajduk Spalato, squadra con cui ha cominciato la sua carriera in panchina.