Juventus, Tudor: “Stiamo lavorando in modo serio. Dispiace per i fischi a Vlahovic”

L’allenatore della Juventus Igor Tudor ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine dell’amichevole in famiglia contro la Next Gen

La Juventus vince l’amichevole casalinga contro la Next Gen. Le reti di Douglas Luiz e Dusan Vlahovic hanno deciso il match, concluso pochi minuti dopo l’inizio del secondo tempo con la classica invasione di campo.

Igor Tudor ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine dell’amichevole. L’allenatore della Juventus ha fatto il punto sulla preparazione dei bianconeri: “Stiamo lavorando, vediamo piano piano come andrà, dobbiamo fare cose diverse perché abbiamo veramente lavorato in modo serio e magari qualcuno non ci era neanche abituato“.

L’allenatore ha proseguito parlando dei suoi giocatori: “Io non mi accontento mai, neanche in allenamento, le cose vanno fatte sempre a 100 all’ora. I ragazzi sono sempre stati disponibili e non sono mai mancati“.

Tudor ha parlato anche di John Elkann: “Ha parlato coi giocatori e con lo staff. Lui è dentro la Juventus, vuole bene a questo club e vuole che le cose siano fatte nel miglior modo possibile“.

“Dispiace per i fischi a Vlahovic”

Igor Tudor ha commentato i fischi dell’Allianz Stadium contro Dusan Vlahovic: “Dispiace, è sempre un giocatore della Juventus e un ragazzo che si allena bene“. L’allenatore ha commentato anche la prestazione di Douglas Luiz: “Ha fatto bene. La qualità nella squadra c’è“.

L’allenatore ha sottolineato lo spirito felice dell’amichevole in famiglia: “Era una partita così, una festa. Le cose di campo vengono in secondo piano, oggi era giusto festeggiare, c’era questo in primo piano oggi“.

“Bremer si sente bene”

Igor Tudor ha proseguito parlando di Gleison Bremer. Il difensore brasiliano è rientrato dopo il lungo stop a seguito della lesione del legamento crociato.

L’allenatore ha commentato così la situazione riguardante il difensore: “Ha fatto bene 45 minuti, si sente bene, ora vediamo contro l’Atalanta quanto avrà“.