Juventus, il Tottenham non ha intenzione di interrompere il prestito di Kolo Muani

Juventus, il Tottenham non ha intenzione di interrompere anticipatamente il prestito di Kolo Muani: la situazione
Il ritorno di Randal Kolo Muani alla Juventus resta un’operazione complessa, soprattutto per un ostacolo ben preciso. Secondo quanto raccolto da Sky Sports in Inghilterra infatti, il Tottenham non starebbe dando aperture all’interruzione anticipata del prestito dell’attaccante francese, passaggio fondamentale per sbloccare la situazione.
Lato PSG tuttavia, non emergerebbero particolari resistenze: come raccontato già nella giornata di ieri, il club parigino sarebbe disposto a valutare l’uscita del giocatore. Il vero scoglio, quindi, resta la posizione degli Spurs, che al momento non sembrano intenzionati a fare passi indietro. Resta da capire se nei prossimi giorni potrà essere lo stesso Kolo Muani a spingere per un ritorno a Torino.
Parallelamente, in casa Juventus continuano a circolare voci su posibili alternative offensive. In particolare, dalla Turchia sono rimbalzate indiscrezioni su una presunta offerta bianconera per Jhon Duran.
Tuttavia, secondo le informazioni raccolte dalla nostra redazione, non sono stati trovati riscontri concreti in tal senso. Al momento la Juventus non sembrerebbe intenzionata a procedere per il profilo dell’attaccante colombiano, salvo eventuali cambi di scenario negli ultimissimi giorni di mercato.
