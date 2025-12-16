Juventus, il titolo sale in borsa (+5%) e supera l’offerta di Tether: i dettagli
Vola in borsa il titolo della Juventus: ora il club vale più dell’offerta di Tether
Dopo l’offerta di Tether di acquistare la Juventus per una cifra intorno agli 1,1 miliardi di dollari, prontamente respinta dal board bianconero, il club continua a crescere in borsa.
A Piazza Affari, infatti, è stato registrato un nuovo aumento del titolo Juventus, che già nella giornata di lunedì 15 dicembre aveva registrato un importante +18,5%.
Nella mattinata di martedì 16 dicembre, poi, c’è stato un significativo aumento di un ulteriore 5,2%, che ha portato ogni azione a 2,74 euro e addirittura a sfiorare i 2,80 euro.
Un dettaglio tutt’altro che insignificante. Infatti l’offerta di Tether si aggirava sui 2,66 euro ad azione. Adesso, invece, il club vale di più e l’offerta del gruppo che gestisce la stablecoin Usdt è quindi da ritenersi al ribasso.