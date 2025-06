Khéphren Thuram, Juventus

Khepren Thuram centrocampista della Juventus, si è raccontato in un’intervista

“Sono molto contento di giocare questo Mondiale. Finale? Ci crediamo“: Khepren Thuram ha rilasciato un’intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, in cui ha parlato dell’inedita e nuovissima competizione che vede anche la Juventus tra le partecipanti, oltre che della stagione che sta ormai per terminare.

I bianconeri sono subito partiti forti con un 5-0 all’Al Ain, che ha permesso alla squadra di Tudor di partire con il botto e di far alzare le quotazioni del passaggio del turno.

Adesso altre due gare importanti, ma lo scopo di Thuram e compagni è chiaro: arrivare fino in fondo, in modo da arricchire un’annata in cui è stato comunque raggiunto l’obiettivo principale, la Champions League.

Di seguito le parole del centrocampista francese.

Juventus, le parole di Thuram

Prima di tutto, Thuram ha parlato del Mondiale per Club: “Sono molto contento di giocarlo e di esserci. È una prima volta e siamo orgogliosi di rappresentare l’Italia. È sempre bello partecipare a questi tornei con la Juve e siamo qui per fare il meglio possibile. Finale? Ci crediamo, ma ora dobbiamo concentrarci sul presente. Andiamo avanti partita dopo partita e poi vediamo”.

È stata fin qui un’estate di cambiamenti in casa bianconera, soprattutto lato dirigenziale. La modifica principale è stata quella che ha visto Giuntoli lasciare e venire sostituito al momento da Comolli, connazionale di Khepren: “Con lui ci siamo parlati un po’ quando è arrivato. Ci ha detto che bisogna vincere, ma quello è scontato quando si è alla Juventus”.

Khéphrem Thuram, Juventus (imago)

“Non devo convincere Kolo Muani, tutti vogliono restare”

Cambiamenti che potrebbero riguardare anche la rosa, dove tanti giocatori potrebbero lasciare e altrettanti arrivare. Ma quale sarà il futuro di Kolo Muani, al momento in prestito? “Lui è uno dei migliori attaccanti del mondo. Va veloce e fa gol, corre per la squadra. Non c’è bisogno che io lo convinca a rimanere qui, siamo la Juve e tutti vogliono restare“.

E per concludere, alla domanda sul bilancio della stagione della squadra e personale, Thuram ha risposto: “Difficile dirlo adesso perché la stagione non è ancora finita. Bisogna aspettare il Mondiale per dire se è stata positiva o meno. In ogni caso siamo andati in Champions League, centrando l’obiettivo principale. Io invece mi sono adattato bene perché ho compagni in squadra che mi hanno aiutato molto”.