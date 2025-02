Juventus, Thiago Motta: “Il PSV ha meritato. Scelte? Non farei niente di diverso”

Al termine della partita contro il PSV l’allenatore della Juventus Thiago Motta è intervenuto ai microfoni di Prime Video.

Niente da fare per la Juventus, che dopo aver vinto nell’andata dei playoff è stata costretta ad arrendersi nel ritorno contro il PSV.

I bianconeri hanno infatti perso 3-1, venendo così eliminati dalla Champions League.

Al termine della partita l’allenatore bianconero Thiago Motta è intervenuto ai microfoni di Prime Video: “Non credo lo volessero più di noi. Sono stati superiori in alcuni situazioni ma anche noi abbiamo creato”.

Sulle parole di Locatelli: “Non abbiamo buttato via niente, abbiamo provato fino all’ultimo di superare l’avversario. Alla fine hanno meritato di passare il turno“.

Juventus, le parole di Thiago Motta

“Non rifarei niente di diverso – ha continuato -. Abbiamo fatto tre cambi forzati, Koopmeiners non stava bene, ieri aveva la febbre. Cambiaso non se la sentiva di continuare”.

“Fa molto male ma fa parte del lavoro rialzarsi subito e pensare alla prossima partita contro il Cagliari”, ha concluso.

