Le parole dell’allenatore della Juventus Thiago Motta al termine della partita di Serie A contro la Fiorentina.

Niente da fare per la Juventus, battuta 3-0 dalla Fiorentina al Franchi.

Al termine della partita l’allenatore bianconero Thiago Motta è quindi intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

“È stata un po’ il continuo dell’ultima partita. Oggi come l’altra volta alla prima difficoltà non abbiamo saputo reagire. Dobbiamo migliorare, oggi non siamo forti in nessuna delle due fasi di gioco“, ha esordito Motta.

Sulla possibilità delle dimissioni: “Sarebbe troppo facile e non mi piacciono le cose facili. Abbiamo bisogno di vincere per raggiungere le prime 4 del campionato”.

Juventus, le parole di Thiago Motta

Sulle scelte di formazione: “Non punterò il dito su uno o sull’altro, dobbiamo uscirne insieme. Nico Gonzalez? Scelgo in base a quello di cui ha bisogno la squadra. Dobbiamo aprire il campo a sinistra e lui l’ha fatto molto bene. Ha già giocato tantissimo in quella posizione”.

“Serve equilibrio in fase difensiva, abbiamo preso 7 gol in 2 partite. Dobbiamo sistemare quello”, ha concluso.