Juventus, Thiago Motta: “Siamo tristi e dispiaciuti, non si parlerà più di scudetto”

Le parole dell’allenatore della Juventus Thiago Motta al termine della partita di Serie A contro l’Atalanta.

Retegui, De Roon, Zappacosta e Lookman: niente da fare per la Juventus, battuta 0-4 dall’Atalanta.

Risultato pesantissimo per i bianconeri, fischiati e criticati con forza dai tifosi presenti allo Stadium.

Al termine della partita l’allenatore della Juventus Thiago Motta è quindi intervenuto ai microfoni di Dazn: “Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata. Dopo il rigore, discutibile ma non voglio fare una critica, abbiamo provato ad andare in avanti ma loro hanno saputo contrattaccare molto bene. Siamo una squadra giovane e abbiamo subito a livello mentale questo gol”.

“Siamo tristi e dispiaciuti. Non si riparlerà più di questa storia dello scudetto. Ora bisogna andare avanti”, ha aggiunto.

Juventus, le parole di Thiago Motta

Sulle differenze con la partita di andata: “È stata completamente diversa. Oggi sicuramente si è visto dopo il primo gol che cercando di andare in avanti abbiamo commesso degli sbagli tecnici, dando possibilità a una squadra che in ripartenza è gioca molto bene. Abbiamo sofferto tantissimo”.

“È una sconfitta che non ci piace ma non la metto sullo stesso piano della sconfitta contro l’Empoli. La nostra reazione non è stata ottimale, avremmo dovuto mantenere l’equilibrio”, ha concluso.