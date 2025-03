La Juventus prepara il post Thiago Motta: Mancini e Tudor sullo sfondo

Le riflessioni in casa bianconera per la panchina: il club pianifica la situazione per essere eventualmente pronta dopo la partita contro il Genoa

Quella contro il Genoa potrebbe essere l’ultima partita di Thiago Motta sulla panchina della Juventus. La società bianconera sta preparando e pianificando la situazione per il post Genoa, conseguenza di una stagione che non è andata secondo le aspettative e con gli obiettivi sfumati prima del previsto.

Sullo sfondo ci sono Mancini e Tudor, ma la Juventus non ha ancora preso una decisione: i bianconeri, infatti, non vogliono impegnarsi oltre la fine del campionato. L’idea è quella di concedere al futuro allenatore come possibilità queste ultime settimane aggiungendo anche una clausola per poter interrompere il contratto per non vincolarsi a prescindere da come finirà questa stagione.

L’esonero di Thiago Motta non si è materializzato in questi giorni anche e soprattutto per motivi di bilancio (per farlo entro il 31 marzo il club dovrebbe esercitare un aumento di capitale, dal 1 aprile invece non servirà perché rientrerebbe nei costi del trimestre successivo, i quali possono poi essere recuperati diversamente).

Per cambiare la situazione – che è ai limiti del compromesso -, Thiago Motta dovrebbe vincere e convincere contro il Genoa dimostrando di aver recuperato serenità all’interno dello spogliatoio ed equilibri tattici. Nonostante le smentite del club, i segnali di sfiducia ci sono. E sono evidenti.