Allianz Stadium (Imago)

La Juventus apre le porte del club a Tether, società attiva nel settore delle risorse digitali, che è diventata una nuova azionista di minoranza.

Ad annunciarlo è stata proprio Tether, che ha pubblicato un comunicato a riguardo.

“Tether, la più grande società del settore delle risorse digitali, ha annunciato di aver acquisito una partecipazione di minoranza in Juventus Football Club S.p.A. (“Juve”), una delle squadre di calcio di maggior successo e iconiche al mondo.

Questo investimento segna una pietra miliare significativa per Tether. Dopo la presentazione della sua visione strategica a lungo termine, che spazia dalla leadership del settore delle risorse digitali con USDt, la stablecoin più utilizzata al mondo con una capitalizzazione di mercato di oltre 140 miliardi di dollari e oltre 400 milioni di utenti nei mercati emergenti, all’acquisizione e allo sviluppo di aziende leader nell’intelligenza artificiale (“AI”), nell’estrazione di bitcoin e negli spazi biotecnologici, Tether è ora in una posizione unica per integrare il suo portafoglio futuristico nei regni dell’industria sportiva”.

Il comunicato

Tether ha poi aggiunto: “Mentre la tecnologia blockchain è apparsa in primo piano negli sport professionistici al fine di migliorare l’esperienza dei fan, l’acquisizione da parte di Tether di una quota di proprietà di minoranza in Juve non vede l’ora di fornire una sinergia di risorse sportive-digitali a un nuovo livello.

Attingendo dal suo braccio di investimento (che si trova al di fuori delle riserve di stablecoin), Tether sta esaminando i suoi investimenti strategici in franchising sportivi in tutto il mondo e integrando le sue risorse digitali, i pagamenti e le competenze di intelligenza artificiale e biotecnologiche appena acquisite nel settore sportivo e assemblando un team di consulenza di alto livello per questa iniziativa. In particolare, Tether sta collaborando con figure di spicco come Juan Sartori, dato il suo coinvolgimento con Sunderland AFC, un ampio mandato presso l’AS Monaco Football Club e l’Associazione europea dei club”.

Gianluca Ferrero, presidente Juventus (Imago)

“Questa acquisizione segna una pietra miliare significativa”

“Questa acquisizione segna anche una pietra miliare significativa nell’obiettivo di Tether di integrare stablecoin, risorse digitali e tecnologia human-first nella vita di tutti i giorni. Questo si basa sulle precedenti iniziative di Tether con i club sportivi professionistici. L’anno scorso, Plan ₿, un’iniziativa fondata da Tether e dalla città di Lugano, ha annunciato la sua esclusiva sponsorizzazione ufficiale dell’FC Lugano, una squadra di calcio professionistica che compete nella Super League svizzera.

Questa sponsorizzazione, insieme alla partecipazione di minoranza di Tether in Juve, sottolinea anche la dedizione di Tether alla promozione della tecnologia blockchain e dell’adozione di stablecoin in settori tradizionali come l’industria dello sport”.

