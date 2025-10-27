I bianconeri non segnano da 394 minuti: quella contro la Lazio è l’ottava partita consecutiva senza vittorie. I dati

Quattro partite senza fare gol. La Juventus non segna esattamente da 394 minuti: l’ultimo è stato fatto da Conceição in Champions League contro il Villarreal.

Era il 1 ottobre. Da lì, il vuoto: a secco contro Milan, Como, Real Madrid e Lazio, la Juventus ha eguagliato un record negativo che durava da 34 anni. Bisogna tornare indietro al 1991, tra il mese di febbraio e marzo, quando in panchina c’era Luigi Maifredi.

Non solo. Quella contro la Lazio è stata l’ottava gara consecutiva senza vittorie per la squadra di Tudor: cinque pareggi e tre sconfitte. Una striscia negativa che non si verificava dalla stagione 2008/2009 sotto la gestione di Claudio Ranieri.

Dopo otto giornate la Juventus è all’ottavo posto a quota 12 punti. E mercoledì, 29 ottobre, allo Stadium arriva l’Udinese.