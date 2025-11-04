Juventus-Sporting, le formazioni ufficiali
Le scelte ufficiali di Spalletti e Rui Borges sui titolari che scenderanno in campo per Juventus-Sporting
Juventus e Sporting stanno per scendere in campo per questa quarta giornata di League Phase di Champions League.
Sarà la prima partita di Spalletti in Champions League da allenatore dei bianconeri che ancora sono a caccia della prima vittoria nella competizione.
La squadra di Borges dopo aver perso contro il Napoli, arriva da un’importantissima vittoria contro il Marsiglia di Roberto De Zerbi.
Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori.
Le formazioni ufficiali di Juventus e Sporting
Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, Thuram, Locatelli, McKennie; Yildiz, Conceicao; Vlahovic. Allenatore: Luciano Spalletti.
A disposizione: Perin, Scaglia, Zhegrova, Adzic, Kostic, Openda, Miretti, Rugani, Joao Mario, David, Rouhi.
Sporting (4-2-3-1): Silva; Vagiannidis, Diomande, Inacio, Araujo; Simoes, Hjulmand; Quenda, Trincao, Goncalves; Ioannidis. Allenatore: Rui Borges.
A disposizione: Joao Virginia, Matheus Reis, Morita, Catamo, Kochorashvili, Alisson Santos, Rodrigo Ribeiro, Bruno Ramos, Salvador Blopa, Eduardo Quaresma, Ricardo Mangas, Suarez.