Juventus, Di Gregorio: “Scudetto? È la direzione in cui vogliamo andare tutti”

Le parole del portiere della Juventus Michele Di Gregorio alla vigilia del match di Champions League contro lo Sporting

La Juventus si prepara all’impegno di Champions League contro lo Sporting CP. I bianconeri sono reduci dalla vittoria con la Cremonese, alla prima di Luciano Spalletti in panchina.

Michele Di Gregorio, portiere dei bianconeri, ha presentato così il match in conferenza stampa: “Lo spogliatoio dopo due vittorie sta meglio: quando arrivano i successi, il morale migliora ma non possiamo abbassare la guardia. La concentrazione è tutta sul match di domani sera: dobbiamo continuare su questa strada“.

L’ex Monza ha parlato anche di alcuni singoli come Koopmeiners e del momento attuale dopo l’arrivo di Spalletti.

Di seguito le sue dichiarazioni.

Juventus, Di Gregorio: “Ci ha colpito l’ambizione di Spalletti”

Di Gregorio ha continuato: “Abbiamo parlato anche tra noi giocatori, chiedendoci cosa non andava: contro Udinese e Cremonese abbiamo cercato di responsabilizzarci ancora di più. Koopmeiners è un giocatore forte, professionista serio e nell’ultimo match ha ricoperto un ruolo che non aveva mai avuto alla Juventus. Possiamo sempre migliorare, me lo ripeto di continuo: spero di riuscire a fare qualcosa in più andando avanti e dare una mano ai miei compagni. Quando sei alla Juventus sai che gli obiettivi sono sempre importanti, per questo il nostro è quello di provare a mettere le basi per vincere qualcosa”

Ha proseguito parlando dell’obiettivo corsa scudetto, menzionato da Spalletti durante la sua presentazione: “Scudetto? Credo che il mister sia ambizioso come tutti noi. Quando si è qua non ci si può accontentare di niente, bisogna vincere. Noi dobbiamo cercare di fare di tutto, quando ha usato quella parola il gruppo ha dato valore a quella cosa perché è la direzione dove vogliamo andare tutti“.

Sui primi allenamenti con il nuovo allenatore, ha detto: “Il tempo di lavoro è stato poco avendo giocato ogni tre giorni. Credo che il mister abbia una carriera che parla per lui, ci ha colpito la fermezza e l’ambizione, la voglia che ha di darci una mano, così come la nostra di metterci in gioco. Credo che la direzione sia quella giusta“.

Juventus, le parole di Di Gregorio

Il portiere ha parlato della situazione dopo l’esonero di Tudor: “Responsabilità è stata la parola chiave quando abbiamo parlato tra noi contro la Lazio. Ognuno di noi deve sentirla come singolo ma anche nei confronti del gruppo e della società, per stare alla Juve bisogna stare a un determinato livello e dobbiamo mantenerlo a 360 gradi“.

Ha concluso così: “La Champions ha un’atmosfera particolare, è una competizione a sé. La Juve deve andare avanti, penso che questa sia la carica. Arriviamo da un momento così, c’è stato un esonero: ci siamo parlati, dobbiamo continuare su quella strada“.