Le parole dell’allenatore del club bianconero al termine del Derby della Mole

Termina 0-0 Juventus-Torino, match valido per la undicesima giornata di Serie A. I protagonisti del Derby della Mole sono i portieri: Di Gregorio sul tiro di Adams da una parte, Paleari sul colpo di testa di McKennie dall’altra.

Nel postpartita Luciano Spalletti ha analizzato così la gara a Dazn: “Quando c’è tutta quella densità nell’altra metà di campo bisogna aumentare la qualità: è la velocità nei passaggi che può fare la differenza. Per quelli che siamo non siamo riusciti a fare delle giocate qualitative, però sono molto contento della squadra perché ci ha provato per tutta la partita”.

Sulla fase offensiva: “Vlahovic aveva un problemino alla schiena, ha avuto coraggio a mettersi a disposizione. David è un giocatore da area di rigore”.

Infine Spalletti ha commentato quanto successo con la panchina del Torino al fischio finale: “Colucci lo conosco da moltissimo tempo: gli ho solo detto che un suo giocatore in panchina ha fatto finta di darci il pallone due volte su una rimessa laterale nostra. Gli ho detto che quelle cose si possono evitare: ma sono cose normali, di campo”.