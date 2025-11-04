Juventus, Spalletti: “Dobbiamo far vedere il livello di calcio che vogliamo proporre”

Le parole di Luciano Spalletti a pochi minuti dal calcio d’inizio di Juventus-Sporting

A pochi minuti da Juventus-Sporting, match valido per la 4^ giornata della League Phase di Champions League, Luciano Spalletti ha parlato così a Sky Sport.

“Ci vorrebbe una vittoria, bisogna far vedere l’atteggiamento corretto. L’essenziale è quello di avere disponibilità per quello che chiede la partita: loro sono molto bravi. Però quando abbiamo palla noi dobbiamo far vedere il livello di calcio che vogliamo dimostrare”.

L’allenatore si è poi concentrato sui singoli: “McKennie? Lui è bravissimo a sbattere da tutte le parti e sa fare bene la fase difensiva: è molto bravo anche a giocare dentro il campo”.

Spalletti ha poi concluso: “A Cremona, quando ci sono saltati addosso, abbiamo fatto velocemente la fase offensiva. E va bene. Però se contro lo Sporting si gioca così non sarà facile: loro sono bravi a farti correre a vuoto. Se usiamo le nostre forze per rincorrere si fa poi fatica quando avremo la palla”.