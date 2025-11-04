Juventus, Spalletti: “Bisogna saper scegliere i momenti della gara ed essere più veloci degli altri”

Le parole dell’allenatore del club bianconero al termine della gara contro lo Sporting

Termina 1-1 la gara tra Juventus e Sporting. Accade tutto nel primo tempo: i portoghesi aprono le marcature con Araujo, poi i bianconeri reagiscono e trovano il pareggio con Vlahovic.

Luciano Spalletti – al termine del suo debutto all’Allianz Stadium – ha analizzato così i 90′ nel postpartita: “Loro sono una buonissima squadra, giocano un calcio offensivo e importante. Noi abbiamo avuto un inizio complicato ma poi abbiamo preso la partita in mano. Abbiamo perso troppi palloni e quando, invece, li abbiamo recuperati non li abbiamo gestiti bene. In generale abbiamo fatto una bella prestazione. La cosa che mi fa essere fiducioso è che noi abbiamo giocatori forti e con qualità importanti”.

L’allenatore bianconero ha poi proseguito: “Contro loro essere troppo offensivi è un rischio. Noi siamo stati bravi perché gli abbiamo tolto il palleggio. Spesso però noi gli abbiamo ridato il pallone. Sotto questo aspetto dobbiamo migliorare. Abbiamo anche sbagliato diverse volte l’ultimo passaggio. Il rumore della palla che viaggia a ritmo altissimo sull’erba è la cosa più importante. In una gara però ci sono tantissimi momenti. Bisogna saper scegliere i momenti della partita ed essere più veloci degli altri”.

Spalletti ha poi concluso: “Allianz Stadium? È stata una cornice bellissima. Tutto questo stadio addosso crea un ambiente bellissimo. Tutti insieme riusciremo a levarci belle soddisfazioni”.

Juventus, le parole di Spalletti

In conferenza stampa l’allenatore bianconero ha aggiunto: “Sul finale mi sono arrabbiato con Zhegrova perché ha sbagliato un passaggio per David, in diverse volte abbiamo regalato la palla a loro. Noi i palloni li abbiamo recuperati ed è stata lotta dura, contrasto, mentre a loro li abbiamo regalati troppo facilmente con una grande percentuale di quelle riprese. Nella loro percentuale di palle riconquistate è che molte gliene abbiamo regalate. Per questo mi sono un po’ inalberato, ma rimane una grande prestazione“.

Infine ha concluso: “La reazione dopo la partenza complicata, che mi aveva intimorito, abbiamo dimostrato di avere la testa di giocatori che hanno mentalità e questa è la cosa che più mi fa ben sperare. Il pubblico ha partecipato, l’effetto della squadra è stato percepito da tutti“.