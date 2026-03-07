Spalletti dispone la Juventus in maniera diversa dopo un primo tempo complicato contro il Pisa: i bianconeri passano a tre dietro.

Primo tempo di gioco non semplice per la Juventus contro il Pisa, motivo per cui Spalletti decide di cambiare lo schieramento della sua squadra. Dopo l’iniziale difesa a 4 l’allenatore toscano passa a 3.

Non solo l’assetto, perché cambiano anche alcuni interpreti. In campo Kelly al posto di Gatti e Boga per David.

McKennie si sposta quindi sulla fascia destra in un centrocampo a 4, mentre Cambiaso si alza a sinistra lasciando quindi Bremer, Kelly e Kalulu come trio in difesa.

Il resto dell’assetto non cambia molto. Locatelli e Thuram sono ancora in mezzo al campo, con Yildiz e Conceicao più vicini alla porta.