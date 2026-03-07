Juventus, le parole di Spalletti dopo il Pisa

Le parole di Luciano Spalletti dopo il ritorno alla vittoria della sua Juventus contro il Pisa in Serie A.

“Nel primo tempo non eravamo bravi a cercare le giocate dentro, poi nel secondo è migliorato tutto”, esordisce così Luciano Spalletti dopo la vittoria della Juventus contro il Pisa. I bianconeri tornano ai tre punti in Serie A e non accadeva dal primo di febbraio contro il Parma.

L’allenatore toscano ha proseguito nell’analisi della sfida soffermandosi su Yildiz, autore del terzo gol che gli mancava da diverso tempo: “Yildiz se parte dall’esterno ha più facilità perché può vedere quanto spazio ha, è una marcatura differente quella che deve subire. Ci vuole un’arte per assorbire il contatto con l’uomo alla spalle. Poi chiaramente quando fai gol la partita cambia”.

Spalletti ritorna poi su cosa non ha funzionato nel primo tempo: “Velocità e poi probabilmente io non li ho messi nelle condizioni migliori. Ho scelto di togliere Gatti ma non per demerito suo, la prossima volta può essere che cambi”.

Spalletti analizza poi il rendimento di Boga, tornato brillante dopo mesi difficili a Nizza: “Bisogna dirgli che deve essere più cattivo, a volte è un filo molle. La panchina non è una sala d’attesa ma è un pezzo di campo in cui ogni tanto si può andare a giocare. Entra quello nel momento importante della partita. Da lì vedono e sentono le difficoltà della partita”.

Infine, non nasconde la felicità di una vittoria il giorno del suo compleanno: “Loro mi fanno sentire totalmente a mio agio, sono nel posto giusto per festeggiare il compleanno. Mi mancava solo il regalo e me l’hanno fatto, hanno giocato una buona gara”. E sul rinnovo: “Non bisogna parlare del futuro, si crea domattina nell’allenamento che si deve fare, non conta un contratto“.