Le dichiarazioni di Luciano Spalletti dopo il pareggio della sua Juventus contro la Fiorentina

La Juventus di Luciano Spalletti dve accontentarsi di un pareggio con la Fiorentina di Paolo Vanoli. All’Artemio Franchi, infatti, finisce 1-1 grazie alla rete al 5′ di recupero del primo tempo di Filip Kostic, seguita dal gran gol da fuori area di Mandragora al 48′.

Un match non privo di polemiche, che ha visto un rigore annullato ai bianconeri dopo consulto al VAR e anche un’interruzione del gioco per oltre 2′ a causa di cori offensivi contro l’ex Vlahovic.

Luciano Spalletti, dunque, è intervenuto ai microfoni del post partita per commentare la sfida. Di seguito riportiamo le sue parole.

“Siamo stati troppo scolatici nel primo tempo, abbiamo fatto errori che non possiamo fare perchè il nostro livello deve essere superiore. Dobbiamo alzare il livello per andare in campo così e vincere. Era una partita difficile con una squadra che ha un allenatore come Vanoli che conosciamo bene per la sua attitudine“, ha esordito l’allenatore a DAZN.

Juventus, Spalletti: “Alla fine è il campo che parla”

Spalletti, poi, ha continuato: “Scudetto? Io ho detto che dobbiamo avere l’ambizione per la lotta per lo scudetto, non per lo scudetto in sé. Penso che io possa far rendere di più. Il silenzio dei giocatori al rientro negli spogliatoi mi fa capire che anche loro non sono contenti e mi fa piacere. Ma alla fine è il campo che parla“.

E ancora: “Yildiz? L’abbiamo trovato poco, l’abbiamo trovato poco perché abbiamo riportato troppe volte palla su perimetrale difensivo, questo fatto di farla girare da una parte all’altra. Deve servire qualche volta a saltare un passaggio per trovare poi la possibilità di imbucare dentro. Quando l’abbiamo fatto poi abbiamo liberato un calciatore al limite dell’area o abbiamo sbagliato il passaggio. Per cui bisogna alzare quello che è il nostro livello, insomma è tutto lì“.

“Dobbiamo andare a giocare più sulla punta, dobbiamo andare a verticalizzare un po’ di più. Dusan ha un carattere di quelli che più gli vanno addosso e più reagisce in maniera corretta e positiva. Però è chiaro che poi da un punto di vista sociale dobbiamo farla finita, andare a usare gli stadi per cose che non hanno senso nello sport… Dobbiamo assolutamente migliorare anche questo“.