Le parole dell’allenatore del club bianconero dopo la partita contro il Parma

Nella giornata in cui arrivano Boga e Holma la Juventus si regala anche tre punti in campionato grazie alla vittoria per 1-4 contro il Parma. I bianconeri vincono e convincono e si portano a -1 dal terzo posto occupato dal Napoli.

Luciano Spalletti, intervistato a Dazn, ha analizzato così la gara nel postpartita: “Preferisco non guardare i numeri ma come si sono comportati i calciatori in alcune situazioni reali. Sono quelle le circostanze che mi permettono di valutare la prestazione. I complimenti dei giocatori fanno piacere, per me è fondamentale avere un rapporto con una squadra che voglia giocare a calcio bene. I miei calciatori devono farsi i complimenti tra di loro perché ho la fortuna di allenare una squadra fortissima, che si diverte quando gioca assieme”.

L’allenatore dei bianconeri si è poi concentrato sui singoli: “La posizione di Kalulu è stata fondamentale per avere delle alternative offensive e per mettere in difficoltà la difesa avversaria. Pierre ha grandi qualità nell’inserimento. Auguro pronta guarigione a Di Lorenzo, è un calciatore che merita tutto il bene del mondo. Yildiz ha detto che aveva un po’ di dolore, non dovrebbe trattarsi nulla di grave, anche se penso sia difficile averlo a disposizione giovedì”.

Spalletti ha concluso parlando di un possibile arrivo di Icardi in bianconero: “Come calciatore posso spendere solo parole positive, ciò non significa che io voglia Icardi. Al tempo c’erano situazioni extra campo che lui portava all’interno dello spogliatoio, sono stato costretto a confrontarmi e a prendere delle decisioni. Non è nelle nostre intenzioni prendere Icardi”.