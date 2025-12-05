Juventus, la decisione di Spalletti: niente notte a Napoli. Ritiro a Torino e trasferimento in giornata
Luciano Spalletti, conoscendo l’ambiente, ha deciso di evitare la notte a Napoli: i dettagli
Si avvicina il big match della 14ª giornata di Serie A, che vedrà Luciano Spalletti tornare a Napoli da avversario per la prima volta dopo averci vinto lo Scudetto nella stagione 2022/2023.
Proprio conoscendo bene la piazza e le sue abitudini, l’attuale allenatore della Juventus ha deciso di stravolgere la tabella di marcia in avvicinamento alla sfida del “Maradona”, in programma domenica 7 dicembre alle 20:45.
Ritiro alla Continassa e trasferta a Napoli in giornata, dunque. Questa la decisione dell’allenatore. La Juventus non si muoverà da Torino fino a poche ore prima del match contro i campioni d’Italia in carica. Poi il trasferimento in jet privato, pranzo in un albergo in città e successivamente trasferimento allo stadio.
Una decisione presa per evitare una potenziale notte senza sonno. Infatti è già capitato in passato che i tifosi azzurri si radunassero sotto l’hotel degli avversari per cantare cori e far esplodere fuochi d’artificio, con l’obiettivo di deconcentrare gli avversari in vista del big match.
Verso Napoli-Juventus e non solo: tutti i dettagli
Luciano Spalletti non ci casca. In attesa di capire quale sarà l’accoglienza che gli riserveranno i suoi vecchi tifosi al “Maradona”, la sua Juventus passerà meno tempo possibile a Napoli. Notte a J Hotel come in occasione delle gare casalinghe, poi la partenza verso la Campania.
Sarà il primo di tre impegni fondamentali per i bianconeri, che inizieranno una settimana chiave per le proprie sorti europee e non solo. Dopo il bit match di domenica alle 20.45, infatti, la Juventus ospiterà il Pafos di David Luiz in Champions alle 21:00 di mercoledì 10, prima di affrontare il Bologna nel posticipo di domenica 14, sempre alle 20:45.