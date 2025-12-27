A pochi minuti dal fischio d’inizio di Pisa-Juventus, Luciano Spalletti ha parlato a Sky Sport: le sue parole

La Juventus, dopo i due risultati positivi contro le dirette concorrenti Roma e Bologna, vuole dare continuità anche contro il Pisa. A pochi minuti dal fischio d’inizio del match in programma alle 20:45 alla Cetilar Arena, Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di SkySport.

L’allenatore bianconero ha esordito parlando del ruolo di Teun Koopmeiners: “Lo riportiamo a centrocampo. Il giocatore forte è quello che caratterizza il modo di stare in campo: ha girato tutti questi ruoli, ma è bravo a fare l’incursore”.

“Il Pisa ha giocato a viso aperto contro chiunque, con l’Inter ha perso perché loro avevano più qualità nei momenti decisivi. Mi aspetto una partita di grande sbattimento, troveremo spazi se riusciremo a liberarci nei duelli individuali”, ha poi aggiunto Spalletti.

L’allenatore ha parlato delle condizioni dei suoi: “Noi abbiamo avuto due o tre giocatori con febbre alta e siamo riusciti a recuperarli ma non hanno la totalità a disposizione. È così il nostro calcio, perciò ci sono rose così profonde. McKennie è un calciatore che ha tutte le qualità, è un ragazzo incredibile sotto l’aspetto della disponibilità, a fine partita il suo duello personale lo porta sempre a casa”.