Juventus, Spalletti: “Vittoria importante per la consapevolezza”

L’allenatore della Juventus Luciano Spalletti ha commentato a Sky Sport la prestazione dei suoi al termine della sfida contro il Napoli.

La Juventus vince per 3-0 contro il Napoli e conquista un successo molto importante. David, Yildiz e Kostic le tre firme bianconere che permettono alla squadra di Spalletti di tornare a un solo punto proprio da quella di Conte.

Al termine del match ha parlato l’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti: “Le partite sono tutte difficili, questi sono calciatori che possono esprimere un calcio di livello. Siamo qui per vivere delle emozioni”.

Su David, autore del primo gol, ha dichiarato: “E’ un calciatore forte che stasera ha tenuto botta in un duello fondamentale. O ci metti tutta la tua forza o rincorri il pallone, lui ha fatto un gol da attaccante vero, di razza”. Sul possibile arrivo di un altro attaccante ha aggiunto: “Avrebbe bisogno qualche volta di uno come Hojlund. Ci manca uno così, ma siamo felicissimi di lui. McKennie sarebbe un attaccante fortissimo, è bravo di testa e attacca la profondità come nessuno”.

Spalletti ha concluso: “Quando il risultato non è al sicuro da ogni episodio può venir fuori l’inaspettato. Per me diventa fondamentale vedere che hanno sempre fatto allo stesso modo. Bremer è stato bravissimo nell’uno contro uno. Quando vivi lì e la squadra è in giro per il campo poi fare le coperture è fondamentale”