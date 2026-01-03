Le parole di Luciano Spalletti dopo il pareggio per 1-1 della Juventus contro il Lecce all’Allianz Stadium.

Finisce sull’1-1 la sfida della 18esima giornata di Serie A tra Juventus e Lecce. Decisive le reti di Banda per gli ospiti e McKennie per i bianconeri. Pesa anche il rigore sbagliato da Jonathan David a metà del secondo tempo.

Deluso per il risultato, Spalletti ha poi parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita

“Quando siamo dentro l’area di rigore dobbiamo prevedere dove va la palla, non rincorrerla. Siamo riusciti a ricavarci spazi, abbiamo messo imbucate 10 volte nel primo tempo, idem nel secondo, ma non abbiamo mai trovato l’uomo dentro l’area. Bisogna migliorare, ma abbiamo fatto una buonissima partita e si sono fatti dei passi in avanti. Il risultato fa sempre la differenza, e l’abbiamo pareggiata”, ha esordito l’allenatore bianconero.

Ecco, di seguito, le dichiarazioni complete dell’allenatore dei bianconeri.

Juventus, le parole di Spalletti

Spalletti ha proseguito: “Rigore? Dovevate batterlo voi secondo me (rivolto ai giornalisti, ndr). Chi non lo batte, forse ha anche un po’ di timore in quel momento. Se fosse stato tranquillo lo avrebbe battuto, lo sanno loro. David è un rigorista, li batte benissimo e la scelta era giusto, ma non l’ha alzata. Locatelli è un rigorista, Yildiz anche, ma hanno deciso di concederglielo. È difficile andare a parlare di quello che si sono detti. Funziona così, non quello che dite voi, volete colpevolizzare qualcuno perché non abbiamo vinto. Per me non è stata una concessione per farlo segnare e basta, poi la partita è andata, e toccherà vincere quelle successive”.

L’allenatore bianconero poi si è soffermato su David: “Già il fatto che abbia deciso di battere il rigore è sintomo di personalità. Io vado a valutare altre situazioni in cui avremmo dovuto fare scelte diverse in area di rigore. In queste cose dobbiamo migliorare. Io sto con David che ha battuto il rigore e con quelli che glielo hanno fatto battere”.