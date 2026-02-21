Le parole di Luciano Spalletti dopo la sconfitta in Serie A contro il Como di Fabregas all’Allianz Stadium.

La Juventus cade in casa con il Como di Fabregas per 0-2. I bianconeri non perdevano una sfida in campionato all’Allianz Stadium dal 9 marzo 2025.

Non è mancata anche la reazione dei tifosi che durante il secondo tempo e soprattutto a fine match si sono fatti sentire con diversi fischi.

Al termine del match Luciano Spalletti ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi ai microfoni di DAZN.

“Il nostro avversario ora siamo noi stessi. Se rimettiamo a posto delle cose a livello mentale e tecnico si va a giocare. Se il livello è questo qui le partite le perdi e non puoi ambire a nessun risultato“, ha esordito.

Ecco, di seguito, le dichiarazioni complete dell’allenatore bianconero.

Juventus, le parole di Spalletti

Luciano Spalletti si è anche soffermato su cosa è mancato oggi: “Dal punto di vista della prestazione viene condizionata dal primo gol. Si poteva riprendere ma vai in lungo e in largo dove loro ti portano con la loro qualità. Quindi poi diventa tutto più difficile. Questo è successo per 13 volte e poi abbiamo preso gol“.

Ha poi proseguito parlando di cosa bisogna migliorare: “Quando perdi entusiasmo si vede. C’è stato un periodo in cui avevamo tanto entusiasmo e abbiamo fatto partite bellissime. Poi è venuto meno un po’ di sostegno e di autostima e diventa difficile reagire da un punto di vista mentale. Funziona così, dentro la testa dei giocatori ci sono troppe pressione per i risultati“.

Juventus, Spalletti: “Oggi abbiamo sbagliato cose che di solito non sbagliamo”

L’allenatore bianconero ha poi continuato : “L’autostima di avere delle possibilità fino un po’ di tempo a questa parte lo avevamo messo nel mirino e l’avevamo portato a casa. Poi quando viene a mancare questa autorevolezza e convinzione sbagliamo. Oggi abbiamo sbagliato cose che di solito non sbagliamo. Subiscono questa pressione che c’è e ne rimangono imprigionati”.

Infine ha concluso parlando di Michele Di Gregorio: “Lui è perfettamente in linea con i compagni. Non ha nessuna responsabilità in più degli altri. Commette un errore e prende gol poi probabilmente poteva fare meglio anche lui. Ma potevamo fare meglio su questa palla, a difendere bene e non perderla. Tutta questa situazione è divisa sempre in maniera equa“.