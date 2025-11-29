Questo sito contribuisce all'audience di

Juventus, Spalletti: “Vlahovic? Si è fatto male: si è stirato”

Redazione 29 Novembre 2025
Le parole di Spalletti dopo Bodo Glimt-Juventus
Luciano Spalletti (IMAGO)

Le parole di Luciano Spalletti al termine del match contro il Cagliari di Fabio Pisacane, valido per la tredicesima giornata di A.

Dopo il successo in Champions League, la Juventus torna a vincere anche in Serie A.

Ci pensa Yildiz a pareggiare prima e risolvere poi la gara dopo l’iniziale vantaggio rossoblù con Esposito.

Al termine del match, Spalletti ha analizzato così il 2-1 a Dazn: “Siamo entrati in campo timidi, facevamo cose scolastiche. Ci aspettavamo cose migliori dai calciatori e da me stesso. Poi siamo andati a cercare situazioni e giocati che sono al livello della Juventus. La squadra dopo il gol subito ha cominciato a giocare: abbiamo vinto meritatamente”.

Sul numero 10 bianconero: “Ha la qualità del campione: dal nulla può crearti la vittoria di una partita. Il modulo parte anche dalla necessità di lasciarlo un po’ libero di creare e muoversi: è di livello top, è extra top”.

Juventus-Cagliari, le parole di Spalletti

Sul ritorno allo stadio Maradona: “Me lo immagino con la felicità che avrò dentro me stesso: non so come si comporteranno loro, ma io non ho dubbi”.

Infine Spalletti è tornato sull’infortunio di Vlahovic: “Si è fatto male: si è stirato. A Bodo avevo pensato di metterlo per tenere la linea alta, poi non è entrato: oggi ho deciso di farlo giocare. Secondo me lui ha cercato il colpo forte, ma non ha trovato l’impatto con il pallone: questo andare a vuoto gli ha provocato l’infortunio”.