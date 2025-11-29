Le parole di Luciano Spalletti al termine del match contro il Cagliari di Fabio Pisacane, valido per la tredicesima giornata di A.

Dopo il successo in Champions League, la Juventus torna a vincere anche in Serie A.

Ci pensa Yildiz a pareggiare prima e risolvere poi la gara dopo l’iniziale vantaggio rossoblù con Esposito.

Al termine del match, Spalletti ha analizzato così il 2-1 a Dazn: “Siamo entrati in campo timidi, facevamo cose scolastiche. Ci aspettavamo cose migliori dai calciatori e da me stesso. Poi siamo andati a cercare situazioni e giocati che sono al livello della Juventus. La squadra dopo il gol subito ha cominciato a giocare: abbiamo vinto meritatamente”.

Sul numero 10 bianconero: “Ha la qualità del campione: dal nulla può crearti la vittoria di una partita. Il modulo parte anche dalla necessità di lasciarlo un po’ libero di creare e muoversi: è di livello top, è extra top”.

Sul ritorno allo stadio Maradona: “Me lo immagino con la felicità che avrò dentro me stesso: non so come si comporteranno loro, ma io non ho dubbi”.

Infine Spalletti è tornato sull’infortunio di Vlahovic: “Si è fatto male: si è stirato. A Bodo avevo pensato di metterlo per tenere la linea alta, poi non è entrato: oggi ho deciso di farlo giocare. Secondo me lui ha cercato il colpo forte, ma non ha trovato l’impatto con il pallone: questo andare a vuoto gli ha provocato l’infortunio”.