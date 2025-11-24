Le parole dell’allenatore della Juventus alla vigilia del match di UEFA Champions League contro il Bodø/Glimt.

La Juventus torna in campo per conquistare la prima vittoria stagionale in UEFA Champions League. L’avversario è il Bodø/Glimt e la trasferta per i bianconeri non è tra le più semplici, considerate soprattutto le condizioni metereologiche.

L’allenatore della Juventus ha esordito ai microfoni di Sky Sport dicendo: “È una partita durissima. Stavamo scherzando con i calciatori e gli ho detto che è più dura di quello che si aspettano. Ho avuto a che fare con questi campi e queste temperature ed è differente l’abitudine qui, respirare questa aria così fredda. A volte non riesci nemmeno a tenere gli occhi aperti. Però c’è sempre il gusto della sfida. Il campo un po’ ci disturba ma vogliamo fare la nostra prestazione“.

Spalletti ha proseguito: “Il fatto di stravolgere tutto mi sembra prematuro per il momento. Non abbiamo fatto bene ma nemmeno male, siamo su quella via di mezzo che riuscendo a metterci altre cose possono alzare il livello. Qua ci sono un po’ tutte le qualità ma bisogna riconoscerle e metterle in campo nei momenti giusti“.

Di seguito le dichiarazioni complete dell’allenatore bianconero.

Juventus, le parole di Spalletti

Spalletti ha poi continuato: “Questi ragazzi sono perfetti, hanno questa voglia di partecipare per fare vedere quali sono le loro qualità. Domani qualcosa cambierò perché altrimenti si rischia di non avere fiducia e poi bisogna fare analisi in maniera corretta”.

Infine ha concluso: “Nel campo non c’è più la rigidità dei ruoli che sembra disordine ma è libertà. In quella libertà bisogna trovare gli equilibri. Questa continua rotazione di ruoli e ricerca di trovare una posizione è un vantaggio. Questo l’ho vissuto in Russia, loro sono abituati a respirare questa aria fredda noi invece quando siamo in affanno ci sembra di respirare meno. Loro invece sono abituati”.