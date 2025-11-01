Il primo undici di Spalletti stupisce e non poco. Nuovo ruolo per Koopmeiners.

La prima Juventus di Luciano Spalletti inizia con la difesa a 3. Era stato un tema della vigilia e alla fine l’ex ct della Nazionale ha deciso di non stravolgere lo spartito di Tudor.

Una novità, però, c’è. Koopmeiners, infatti, non gioca a centrocampo ma in difesa come braccetto sinistro insieme a Gatti e Kalulu.

Si tratta, quindi, almeno da questi primi minuti, di un 3-5-2 con Cambiaso e Kostic sugli esterni mentre Mckennie, Thuram e Locatelli completano il centrocampo.

Davanti, Vlahovic e Openda.