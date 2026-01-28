Luciano Spalletti ha commentato nel post partita la prestazione della Juventus contro il Monaco. Ecco le sue dichiarazioni

Allo Stadio Louis II, la Juventus pareggia contro il Monaco. La sfida del Principato è terminata 0-0. Al termine della sfida, Luciano Spalletti ha analizzato la prestazione della squadra.

L’allenatore della Juventus ha esordito dicendo: “Passano pochi giorni, le sostituzioni erano per dare brillantezza e una chance a chi ha giocato meno ma non siamo riusciti a fare come nell’ultimo periodo, davanti avevamo squadra forte e non siamo stati bravi a stare compatti. Non hanno fatto male ma calando tutti viene meno la possibilità del singolo, ma hanno lottato contro tutti“.

Spalletti ha proseguito: “C’è più consapevolezza ed è grazie a questa che si va far vedere chi siamo. Stasera non ci siamo riusciti sotto l’aspetto del ritmo. Viene più difficile il lavoro del singolo e del campione“.

L’allenatore bianconero ha concluso così: “Vanno affrontati tutti, anche il cliente di stasera non era dei più lentini, dobbiamo usare quella consapevolezza per affrontare chi avremo davanti. Siamo andati un po’ piano. In fase difensiva abbiamo risolto qualche situazione complicata, dalla metà campo in su dovevamo fare meglio“.