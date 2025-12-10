Le parole di Luciano Spalletti nel pre partita della gara tra Juventus e Pafos, incontro di Champions League

Prima del fischio d’inizio del delicato match di Champions League per la Juventus contro il Pafos, ha parlato Luciano Spalletti ai microfoni di Sky Sport.

“La mia assunzione di responsabilità? Era quello che ho pensato dopo la partita, devo trasferirlo anche ai ragazzi“, ha detto l’allenatore bianconero tornando sulla partita persa contro il Napoli.

Per poi continuare: “È fondamentale per il nostro futuro in Champions stasera. Tutta la forza va in quella direzione e tutti i comportamenti anche. Bisogna essere bravi da mettere la loro stessa voglia e determinazione, se faremo quello avremo dei vantaggi per portarla a casa“.

Juventus, le parole di Spalletti prima del Pafos

Spalletti ha poi parlato delle scelte di formazione: “Zhegrova? Abbiamo dovuto alternare gli allenamenti, poi siccome non possiamo dare continuità in allenamento, volevo togliermi la curiosità. Stasera parte dall’inizio così abbiamo la possibilità di renderci conto di come sta, e con 5 cambi avrò la possibilità di mettere mano alla panchina“.

E su David: “Le mie parole su di lui in conferenza? Era un discorso generale. Valeva anche per Adzic. Non posso dare 5 partite a tutti, e mi aspetto che David giocando possa migliorare perché ha grandissime qualità“.