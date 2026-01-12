Luciano Spalletti (IMAGO)

Le parole di Luciano Spalletti a seguito della vittoria della Juventus contro la Cremonese di Davide Nicola

La Juventus di Spalletti trova il settimo risultato utile consecutivo tra Serie A e Champions League. Netta vittoria per 5-0 per i bianconeri grazie alle reti di Bremer, David, Yildiz, McKennie e un autogol di Terracciano.

Spalletti ha commentato così la prestazione dei suoi ai microfoni di Sky Sport: “In un lavoro come il nostro non sai mai quello che può venire fuori, ci sono sempre sorprese, si fanno ragionamenti e valutazioni ma poi c’è il campo. Abbiamo giocato una buona partita contro un avversario che sa qual è il mestiere che deve fare una squadra come la Cremonese, il suo allenatore conosce come le sue squadre la categoria, poi con un po’ di fortuna la partita ha preso una certa piega. È stata una giornata in cui abbiamo dato seguito”.

Spalletti ha poi parlato del big match tra Inter e Napoli disputatosi ieri, domenica 11 gennaio: “Ho guardato la partita, hanno fatto vedere un livello top di calcio, hanno giocato a viso aperto, con 2 allenatori che sanno quello che fanno. Noi dobbiamo ancora crescere, dobbiamo fare uno step. Però vedo molta disponibilità”.

Spalletti ha poi proseguito: “Sono l’unico che non ha bisogno di avere contratti perché in tanto se poi dovessi ricominciare spero di trovare una squadra, abbiamo fatto questi discorsi con chiarezza con l’AD, a me interessa vedere giocatori che ti seguono e che ti trasmettono le stesse emozioni che avevo da giovane”.

infine Spalletti ha concluso commentando così i due episodi del match: “Rigori? nessuno dei 2, per quello che è il mio pensiero”.