Juventus-Spalletti, il contratto: 8 mesi con opzione senza obbligo di qualificazione alla Champions
I dettagli del contratto di Luciano Spalletti con la Juventus
Luciano Spalletti è pronto per vestire i panni da allenatore della Juventus. L’ex CT della Nazionale ha firmato il suo contratto con i bianconeri sulla base di un accordo valido per 8 mesi con opzione di rinnovo, senza l’obbligo di qualificazione alla prossima Champions League.
L’obiettivo dell’ex Napoli resta comunque il pass per la Champions. La Juventus, infatti, è chiamata a chiudere la stagione almeno al quarto posto.
Attualmente i bianconeri occupano la settima casella in classifica, con 15 punti in 9 giornate. Nello scorso turno di campionato, sotto la guida dell’allenatore ad interim Brambilla, Vlahovic e compagni hanno battuto 3-1 l’Udinese all’Allianz Stadium.
Spalletti, arrivato oggi alla Continassa, dovrebbe guidare la Juve già nel prossimo impegno di campionato contro la Cremonese, fissato per sabato 1 novembre.