Luciano Spalletti ha fatto il punto in casa Juventus. L’allenatore bianconero ha parlato del prossimo match contro il Pisa e dei singoli

La Juventus fissa l’obiettivo: tornare alla vittoria. Sabato 7 marzo, alle ore 20:45, i bianconeri sfideranno all’Allianz Stadium il Pisa. I ragazzi di Luciano Spalletti sono reduci dal 3-3 contro la Roma.

La Juve cerca i 3 punti per tenere viva la corsa alla qualificazione alla Champions League che, al momento, vede i bianconeri in lotta con Roma e Como.

Luciano Spalletti ha commentato il momento dei suoi in conferenza stampa. L’allenatore ha dichiarato: “Abbiamo fatto vedere nelle avversità cose da squadra vera. È lì che si trova la squadra vera. E siccome ci sono girati contro troppi episodi contro tutti assieme, aver visto la loro voglia di combattere mi fa ben sperare per il finale di campionato. Ora giocheremo partite con tempistiche più corrette e stiamo recuperando freschezza fisica, testa e qualche calciatore“.

L’allenatore ha fatto chiarezza sul ritorno in campo di Dusan Vlahovic: “Vlahovic domani non ci sarà, si punta a Udine. Gatti è a disposizione. Mi è spiaciuto quello che si è detto su Di Gregorio ma la formazione la do domani“.

Le parole di Spalletti

Luciano Spalletti ha spostato il focus sulla reazione della squadra nei momenti di difficoltà: “Come ho detto prima, aver visto la loro lotta fino alla fine mi fa ben sperare. I numeri dicono cosa è successo e non perché“.

Sul supporto dell’ambiente ha aggiunto: “Poi è anche fondamentale come ha partecipato e reagito il pubblico: i tifosi ci sono stati vicini e abbiamo reagito così anche per questo“.

“Yildiz arriva dove gli altri nemmeno pensano di poter arrivare”

L’allenatore ha elogiato Kenan Yildiz: “Ha un ematoma importante ma lui caratterialmente è tosto. Il talento se non ha una base di carattere non arriva, ma lui le ha tutte e sta facendo vedere cose importanti anche nel momento che sta attraversando la squadra. Ai calciatori forti poi le squadre avversarie riservano sempre delle botte e lui è un osservato speciale in tutte le partite. Ma questo dà più libertà ai compagni. Anche stamani l’ha fatto vedere in allenamento, quando la prende e la mette dove decide di metterla arriva dove calciatori normali nemmeno arrivano a pensare“.

Spalletti ha fiducia nei suoi giocatori e sa che non sottovaluteranno la gara con il Pisa. A riguardo ha detto: “È una partita difficilissima perché tutto l’ambiente la reputa abbordabile, da portare a casa. Per tutti è una squadra già retrocessa. E se un calciatore pensa che sia facile diventa superficiale e leggero e presuntuoso, e lì poi picchi i denti; ma io sono convinto che la valutazione da parte dei miei sarà fatta in modo corretto“.

“Futuro? Ne parleremo con tutta tranquillità”

Spalletti ha proseguito parlando di Koopmeiners: “Secondo me è molto più forte se l’azione la comincia, se la costruisce. Spalle alla porta poi se la cava ma è meno forte. Per me non è cambiato il discorso, è uno forte, che sa stare in una squadra forte. Meriterebbe più spazio ma deve continuare così. Bisogna considerare i 16 e non gli 11, e lì dentro lui ci sarà sempre“.

Sul suo futuro ha dichiarato: “La Juve esiste per raggiungere obiettivi e i numeri dicono che siamo lontani, ma i tifosi ci fanno vedere come ci sono vicini e ci trascinano. Sul mio futuro ne parleremo con tutta tranquillità, senza nessuna pressione o stress. Conta la voglia che metterà la squadra in queste partite, ma anche i risultati e la programmazione del futuro. Del mio contratto si è già parlato con la società; conta fare bene, non avere un contratto da esibire. Dobbiamo saper riconoscere lo spazio che abbiamo avanti“.

“Milik non ancora a disposizione. Boga sta facendo bene”

Spalletti ha parlato anche del ritorno di Milik: “Non è a disposizione domani, si sta allenando bene ma ancora ha qualche riflesso che non ci lascia tranquilli, soprattutto quelle che sono le sue sensazioni. Per il finale di stagione è nei nostri pensieri perché è uno forte“.

Su Boga invece: “Sta facendo bene, ritrovando le sue qualità e caratteristiche. Il gol gli ha fatto bene. Siamo tutti lì ad aspettare che ci faccia vedere cose che ha fatto vedere in passato. Oltre a qualche rincorsa, altrimenti Thuram, Miretti, Locatelli e gli altri che devono correre non sono felicissimi“.

“McKennie è fortissimo”

Luciano Spalletti ha concluso la conferenza stampa parlando di Weston McKennie. L’allenatore ha detto: “La Juventus sta facendo vedere che vuole prepararsi un futuro corretto perché McKennie è forte. Fortissimo. Il fatto che l’abbiamo sbattuto a destra e sinistra e lui ‘porta sempre a casa il fritto’ ti dice la dimensione della scocca e della testa del giocatore“.

E infine: “È anche un bravo ragazzo e una bella persona, mi sarei meravigliato se si fosse fatto un pensiero differente ma poi la società ha fatto ciò che andava fatto senza che io dicessi niente, perché la pensa come me sull’uomo McKennie“.