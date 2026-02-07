Juventus, Spalletti: “Rinnovo? Quando avrò dimostrato di meritarlo come Kenan sarà possibile”

Luciano Spalletti (IMAGO)

La conferenza stampa dell’allenatore della Juventus Luciano Spalletti alla vigilia del match contro la Lazio

Dopo la sconfitta ai quarti di finale di Coppa Italia contro l’Atalanta di Palladino, la Juventus cerca il terzo risultato utile consecutivo in campionato. I bianconeri occupano il quarto posto in classifica a -1 dal Napoli di Conte e a +2 sulla Roma di Gasperini.

Alla vigilia della sfida contro la Lazio Luciano Spalletti ha presentato la sfida ma prima si è soffermato sul grande annuncio della giornata del rinnovo di Yildiz: “Ci siamo vestiti tutti così perché è un giorno importante per il futuro ella Juventus. Questo è significativo per le intenzioni di questo club ed è bellissimo sapere di avere Kenan in squadra per più anni possibili”.

“Avere un leader di 20 anni vuol dire dare tanta forza a tutta la squadra perché le valutazioni dei campioni sono in base a quanto riescono a far brillare la squadra. Lui ti mette nelle condizioni di avere un grande vantaggio in campo. Il fatto che sia tanto giovane è una cosa che fa parte della cultura e della famiglia che lui ha. Si vede che è un ragazzo che ha avuto un bell’insegnamento, è sempre sorridente e scherza sempre con tutti. Saper stare con le persone e saperle capire è una qualità importantissima“, ha poi continuato.

Sul possibile rinnovo del contratto ha spiegato: “Secondo me è giusto non mettere pressione alla cosa perché la società deve fare delle valutazioni. Quando avrò dimostrato di meritarlo come Kenan, se mi riuscirà di farlo, sarà una cosa possibile penso. Dobbiamo rimanere concentrati sulle nostre priorità. La mia è di preparare bene le partite. La Juventus ha da sistemare qualcosa come ha fatto oggi, parlare di contratti in scadenza, c’è anche il mio ma sono venuto con la consapevolezza di lasciargli la scelta. Ci sono ancora partite che possono far cambiare le opinioni di tutti. Può succedere nel calcio. Con Elkann ho parlato spesso per telefono e lo sento molto vicino e partecipe a quelle che sono le nostre dimostrazioni di forza. Con lui vicino ci sentiamo ancora più forti“.

Juventus, le parole di Spalletti

Spalletti ha continuato parlando della condizione dei suoi ragazzi: “Yildiz è a disposizione perché ha svolto l’allenamento con il resto della squadra. Conceicao e Kelly hanno svolto un lavoro a parte, domani li valuteremo. Siamo costretti a fare delle scelte e dato che siamo una squadra che ha un comportamento ben preciso in campo la capacità di relazionarsi tra di loro diventa fondamentale. Probabilmente facendo giocare quelli lì sono riuscito a condizionare di più quelli che sono sempre in campo. Ma io non vedo questa differenza. Viene fuori dalla prestazione ma non si riesce a individuare di chi è colpa“.

Sui nuovi arrivati ha commentato: “Boga può stare in tante posizioni. Holm invece lo conosco meglio, mi aveva già colpito quando giocava allo Spezia. Sono due giocatori che possono dare un contributo importante. Altri nuovi giocatori? Ci vogliono calciatori forti che hanno personalità. Devono essere nelle condizioni di far giocare la squadra per degli obiettivi importanti. L’allenatore si può impegnare ma poi sono i calciatori che determinano i risultati di un club. Bisogna cercare con la società dei calciatori che migliorano la squadra evitando degli investimenti inutili“.

Juventus, Spalletti: “La Lazio gioca meglio di quella che è la sua classifica”

Spalletti ha poi parlato dei prossimi avversari: “La Lazio è una squadra in continuo movimento, di palleggio. Sapersi adattare a scenari che cambiano di continuo è una qualità importante. Contro di loro, soprattutto distanze e ritmo devono essere allineati in tutta la squadra. Avete visto allenare Sarri e sapete quali sono le sue qualità. Sono sempre compatti e uniti nelle scelte che fanno come squadra. Dobbiamo essere bravi a leggere i vari momenti della partita. Secondo me giocano meglio di quella che è la loro classifica“.

Su Kelly ha poi spiegato: “Lui è un calciatore fortissimo. Usa una percentuale bassa delle potenzialità che ha. Crediamo sia solo mancino ma sa usare il destro benissimo. Ha tanta qualità nelle scelte dei passaggi, può anche battere delle punizioni di potenza e ora vogliamo fargliene battere qualcuna. Lui è davvero un calciatore completo”.

Infine ha concluso: “Bisogna avere una visione più completa, non solo guardando di chi abbiamo davanti. Noi giochiamo contro il campionato e il nostro futuro tutte le volte. Dobbiamo avere una mentalità, una forza mentale di andare a giocare le nostre partite, non deve influenzarci chi abbiamo davanti. Questo non modifica il contesto. Serve una mentalità forte. La mentalità non si adatta ma è una voce che dice chi sei. Parla di te in ogni partita. Dobbiamo esibire questa forza di giocarsi le partite che vogliamo in qualsiasi situazione“.