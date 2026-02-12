Luciano Spalletti (Imago)

Niente conferenza stampa per Luciano Spalletti alla vigilia del derby d’Italia tra Inter e Juventus: il motivo

Manca ormai sempre meno alla sfida delle sfide, il derby d’Italia tra Inter e Juventus in programma sabato alle 20.45 a San Siro. È tantissima l’attesa per quella che sarà una partita se non decisiva quantomeno fondamentale per il destino del campionato. Anche per questo, ogni dettaglio può fare la differenza prima del calcio d’inizio.

Dai singoli allenamenti alle conferenze stampa, qualsiasi cosa può avere un minimo impatto in positivo o in negativo prima di una partita come questa. E a proposito di conferenze stampa, a differenza di quanto accaduto sempre fino a questo momento, venerdì in casa Juventus Luciano Spalletti non presenterà il match.

Il motivo potrebbe essere legato ai tanti impegni ravvicinati dei bianconeri tra campionato e Champions League, che faranno sì che l’allenatore parlerà diverse volte nel giro di pochi giorni. E se in Europa è obbligatorio prendere parte alle conferenze prepartita, in Serie A c’è invece la facoltà di scegliere di non parlare.

Niente conferenza dunque per Spalletti, ma i bianconeri non rimarranno in silenzio: al posto dell’allenatore toscano ci sarà infatti capitan Locatelli a presentare il big match direttamente dalla sala conferenze dello Stadium.