La Juventus ha vinto sul campo del Bodo Glimt per 2-3 grazie alle reti di Openda, McKennie e David.

Dopo questo risultato, i bianconeri salgono a 6 punti, in piena zona Playoff.

Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di SkySport dopo il triplice fischio della partita.

L’allenatore bianconero ha cominciato dicendo: “È stato fondamentale aver avuto una parvenza di squadra che va a fare una partita aperta con belle azioni e ribaltamenti di fronte. Ci sono state difficoltà perché loro hanno qualità in velocità e nello stretto. Questa è una vittoria importante che ci meritiamo e che dedichiamo a tutta la gente che ci ha seguito”.

Ha poi proseguito: “Yildiz nel secondo tempo? Non si tratta di scelte ma di far crescere tutta la squadra. Sono contento di aver visto i giocatori felici perché mi dispiace quando li vedo soffrire”.

Spalletti ha proseguito l’analisi: “Nel secondo tempo la squadra è entrata in campo andando avanti sempre facendo delle buone trame. Qui ci hanno sofferto tutti, noi abbiamo preso informazioni per prepararci ma ci avevano avvisato tutti delle difficoltà. Visto il secondo tempo sarebbe stato brutto non portarla a casa”.

Spalletti ha parlato delle difficoltà della squadra: “Siamo in un un momento di difficoltà in tutti i sensi, la squadra non esce libera dalle giocate, non va a prendersi delle responsabilità, non ha coraggio, subisce un po’ questa cappa che abbiamo sopra. Questa vittoria è fondamentale. Ora sicuramente gli starò addosso. Dobbiamo essere questi qui. La partita era difficilissima e l’abbiamo rimessa in discussione per colpa nostra”.

Infine ha concluso: “I calciatori devono crescere sia a livello mentale sia a livello di campo. Dobbiamo trovare il modo di allenarci bene perché non è bello avere sempre la squadra spezzettata che non ti fa avere il giusto ritmo durante gli allenamenti. Sappiamo che un po’ di cavalli nel motore ce l’abbiamo”.