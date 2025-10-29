Le ultimissime notizie su Spalletti alla Juventus: le tempistiche delle prossime mosse

Come anticipato, è tutto fatto. Luciano Spalletti sarà il nuovo allenatore della Juventus, dopo l’esonero di Igor Tudor giunto in seguito alla sconfitta contro la Lazio.

L’ex CT della Nazionale Italiana dovrebbe arrivare a Torino nella mattinata di oggi, giovedì 30 ottobre. Qui incontrerà i dirigenti e firmerà il contratto che lo legherà al club.

Solo allora potrà esserci l’ufficialità, mentre per la presentazione bisognerà aspettare almeno la giornata di venerdì 31 ottobre.

Non sarà però l’ex allenatore di Roma, Inter e Napoli a dirigere la sessione di allenamento delle 15:oo, prevista come scarico dopo la partita vinta contro l’Udinese, in quanto si stanno sistemando ancora alcuni dettagli formali.