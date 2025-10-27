Juventus, Spalletti la prima scelta per il post Tudor

La situazione

In casa Juventus Luciano Spalletti è la prima scelta per il post Tudor.

Nelle prossime ore, la società cercherà di approfondire la strada che potrebbe portare all’ex ct della nazionale italiana.

Senza panchina da giugno 2025, quando la FIGC ha deciso di sollevarlo dall’incarico, l’ex Napoli e Roma è pronto a tornare ad allenare.

Nel frattempo, è ufficiale l’esonero dell’allenatore croato.

Le ultime esperienze di Spalletti da allenatore

Luciano Spalletti è la prima scelta per sostituire Tudor sulla panchina bianconera. L’ultima esperienza dell’allenatore non è stata sicuramente fortunata alla guida della Nazionale, culminata con l’esonero a giugno dopo la sconfitta per 3-0 contro la Norvegia.

Precedentemente Spalletti ha allenato il Napoli, vincendo il terzo scudetto della storia degli azzurri nel 2022/23. In carriera l’allenatore ha guidato anche l’Inter, la Roma, lo Zenit San Pietroburgo, Udinese e Empoli.