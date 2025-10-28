Luciano Spalletti (IMAGO)

Spalletti si avvicina a essere il nuovo allenatore della Juventus: contratto da un anno più opzione in caso di Champions

Luciano Spalletti si avvicina sempre più a essere il nuovo allenatore della Juventus. Dopo i contatti andati in scena oggi con il direttore generale bianconero Comolli, l’ex Commissario Tecnico della Nazionale è ormai il prescelto per la panchina del club.

Nonostante siano state valutate anche altre candidature, quella di Spalletti è stata ritenuta la più adeguata in condivisione tra tutte le parti dirigenziali, con la proprietà che ha poi appoggiato la scelta finale.

L’allenatore toscano e i bianconeri hanno trovato l’accordo sulla base di un contratto fino a giugno del 2026 con opzione di rinnovo in caso di qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Nella pianificazione del club, giovedì potrebbe essere il giorno della presentazione del nuovo allenatore, mentre la firma è attesa già nella mattinata di mercoledì.

A quel punto Spalletti potrà essere allo Stadium già mercoledì sera in occasione della partita contro l’Udinese, quando in panchina siederà Massimo Brambilla.