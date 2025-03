Juventus, Seric è arrivato a Torino | FOTO e VIDEO

Le foto e i video dell’arrivo di Anthony Seric, l’agente del nuovo allenatore della Juventus Igor Tudor.

Finisce l’era Thiago Motta alla Juventus e inizia il percorso di Igor Tudor.

Dopo l’annuncio ufficiale del club (Clicca qui per leggere il comunicato), il nuovo allenatore bianconero è atteso in tarda serata in città.

Nel frattempo è arrivato anche il suo agente Anthony Seric che dopo essere atterrato all’aeroporto di Caselle (Torino) è arrivato alla Continassa, il centro sportivo dei bianconeri.

Juventus, le prime parole dell’agente di Tudor

Appena atterrato all’areoporto di Caselle, Seric ha dichiarato: “Quanto è contento Tudor? Lui è contentissimo ma dovete chiederlo a lui”.

Ha poi continuato: “Contratto che finisce a luglio? Non posso dirvi nulla”.