Quasi un anno dopo la Juve torna a perdere in casa in Serie A: e lo Stadium fischia

Redazione 21 Febbraio 2026
La sconfitta della Juventus contro il Como (imago) interna
La Juventus cade in casa contro il Como di Fabregas: i bianconeri non perdevano una partita all’Allianz Stadium dal 9 marzo 2025.

La Juventus di Spalletti cade in casa contro il Como per 0-2 nella sfida della 26esima giornata di Serie A. I bianconeri non perdevano una partita all’Allianz Stadium in campionato dal 9 marzo 2025, data in cui l’Atalanta aveva inflitto un poker. Durante il secondo tempo e ancora di più a fine partita si sono fatti sentire anche i tifosi bianconeri con diversi fischi dalle tribune.

Continua quindi il momento negativo della Juventus che ha perso le ultime tre partite contando, oltre a oggi, le sfide in Serie A con l’Inter e il match in Champions League con il Galatasaray.

I bianconeri rimangono così al quinto posto in classifica a un solo punto di distanza proprio dalla squadra di Fabregas, che anche senza Nico Paz riesce a prendersi sempre di più la scena.

I ragazzi di Spalletti però devono rimanere concentrati in vista dei prossimi match. Mercoledì 25 febbraio ci sarà il ritorno dei playoff di Champions con il Galatasaray. Domenica 1 marzo invece i bianconeri saranno ospiti della Roma all’Olimpico.