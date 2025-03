Lo 0-4 contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini è il quinto peggiore risultato incassato dalla Juventus in casa.

Juventus-Atalanta termina 0-4 e dalla felicità dei giocatori e dei tifosi atalantini si passa all’altro lato della medaglia, ovvero la delusione del mondo bianconero.

Allo Juventus Stadium non si era mai vista una sconfitta simile, sinonimo di un periodo che sta diventando sempre più difficile per la squadra di Thiago Motta dopo le due eliminazioni subite in UEFA Champions League contro il PSV Eindhoven e in Coppa Italia contro l’Empoli.

Per ritrovare l’ultima sconfitta per 0-4 della Juventus dobbiamo riavvolgere il nastro e tornare ad un derby di Torino in cui i bianconeri persero con questo risultato (era il 22 ottobre 1967).

Si tratta della quinta peggiore sconfitta di sempre del club bianconero, statistica che si aggiunge ad una stagione già complicata e che ora dovrà continuare con l’obiettivo di centrare quantomeno l’obiettivo qualificazione in UEFA Champions League.