Juventus, l’ad Scanavino: “La conferma di Tudor è una normale conseguenza del finale di campionato”

L’intervista all’amministratore delegato della Juventus Maurizio Scanavino a pochi minuti dal match contro il Wydad Casablanca

Manca sempre meno al match tra Wydad Casablanca e Juventus valido per la seconda giornata del Gruppo G del Mondiale per Club.

Ai microfoni di Dazn, nel pre-partita, è intervenuto l’amministratore delegato dei bianconeri Maurizio Scanavino.

L’ad della Juventus ha iniziato dichiarando: “Vogliamo arrivare fino in fondo al Mondiale per Club. È una competizione importante dove partecipano squadre importanti. Ci teniamo ad arrivare fino in fondo”.

Ha poi continuato parlando della conferma di Tudor: “Normale conseguenza del finale di campionato. Ha portato energia, concentrazione. È qualcosa che viviamo in crescendo di partita in partita. La squadra dovrà essere competitiva per lo Scudetto. Anche il Mondiale ci porterà tanta esperienza. Su questa rosa si andranno a inserire dei profili in ottica di rinforzare e rendere tutto ancora più competitivo”.