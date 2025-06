Jadon Sancho, priorità al Napoli ma c’è anche la Juventus: la situazione

La Juventus continua a muoversi sul mercato per mettere a disposizione di Igor Tudor una rosa che possa competere per tutti gli obiettivi in vista della stagione 2025/2026.

Un profilo tornato di moda, ma già chiacchierato in ottica bianconera anche durante l’ultima finestra di calciomercato, è come già raccontato quello di Jadon Sancho, esterno classe 2000 di proprietà del Manchester United.

Nella giornata di venerdì 20 giugno, c’è stata una telefonata tra la Juventus e i Red Devils per discutere proprio del calciatore inglese, che nell’ultima stagione ha giocato in prestito al Chelsea di Enzo Maresca collezionando 5 gol e 10 assist in 42 presenze totali.

Se i bianconeri continuano a muoversi dunque più con lo United, anche il Napoli non molla la presa. Il club di Aurelio De Laurentiis, infatti, si è mosso già da diversi giorni in questa direzione e può quindi contare su una sorta di priorità del giocatore stesso, proprio per essersi fatto vedere in anticipo rispetto alla concorrenza.