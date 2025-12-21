La Juventus perde Rugani per almeno 6 settimane. Conceição e McKennie in dubbio per Pisa

Brutte notizie per la Juventus dopo la partita vinta contro la Roma. I bianconeri perdono ancora Daniele Rugani, che era al rientro dopo l’infortunio al soleo del mese di novembre.

Il centrale ha riportato una lesione di medio grado al gemello mediale della gamba destra. Le sue condizioni verranno rivalutate tra 10 giorni, ma il nuovo stop dovrebbe essere di almeno 6 settimane.

Sospiro di sollievo, invece, per Francisco Conceição e Weston McKennie, usciti doloranti nel finale Per loro sono escluse lesioni muscolari, anche se entrambi sono in dubbio per la partita di Pisa di sabato 27 dicembre.

Di seguito la nota ufficiale della Juventus.

Il comunicato della Juventus

Questo il bollettino medico diramato dal club: “Daniele Rugani, a seguito del problema muscolare accusato durante la gara Juventus-Roma, è stato sottoposto questa mattina presso il J|Medical ad accertamenti diagnostici. Gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado al gemello mediale della gamba destra. Tra 10 giorni verrà effettuato un nuovo controllo per definire con precisione i tempi di recupero.

Anche Francisco Conceição e Weston McKennie sono stati sottoposti ad esami strumentali che hanno escluso lesioni muscolari. Le loro condizioni saranno monitorate quotidianamente“.