Juventus, espulso Kalulu per condotta violenta: cosa è successo

La Juventus resta in 10 dopo poco più di 10 minuti del secondo tempo per l’espulsione di Pierre Kalulu per condotta violenta

Si accende subito il secondo tempo di Lazio-Juventus. Gli uomini di Tudor hanno sbloccato la gara dopo 6 minuti con una colpo di testa di Kolo Muani.

Solamente 9 minuti dopo il vantaggio, però, i bianconeri sono rimasti in 10 per l’espulsione di Kalulu per condotta violenta.

Sbracciata del difensore della Juventus verso Mattia Zaccagni che Davide Massa ha deciso di punire con il cartellino rosso.

Nel primo tempo, invece, sono stati ammoniti Savona, Locatelli e Thuram, che, visto la diffida, salterà la prossima contro l’Udinese.

I prossimi impegni della Juventus

La Juventus chiuderà il campionato giocando prima contro l’Udinese in casa e poi in trasferta contro il Venezia.