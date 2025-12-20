Dopo oltre un anno lontano dal campo per una lunga serie di infortuni, la Juventus ritrova Arkadiusz Milik. L’attaccante polacco si è allenato negli ultimi giorni regolarmente in gruppo e Luciano Spalletti lo ha inserito nella lista dei convocati per Juventus-Roma, in programma domani sera alle 20:45 all’Allianz Stadium.

Milik ritrova così una convocazione che manca da ben 574 giorni, più precisamente da un Juve-Monza di maggio 2024. I bianconeri hanno reso nota la lista dei presenti per il prossimo match contro la Roma. Spalletti aggrega alla prima squadra i giovani Scaglia, Pedro Felipe e Rouhi. Cabal, protagonista della sfida contro il Bologna, salterà la gara dell’Allianz Stadium.

La lista dei convocati

La Juventus ha diramato la lista dei convocati in vista della prossima sfida di campionato. Ecco i giocatori a disposizione di Luciano Spalletti:

PORTIERI: Di Gregorio, Perin, Scaglia;

DIFENSORI: Bremer, Kelly, Kalulu, Rugani, Joao Mario, Cambiaso, Rouhi, Pedro Felipe;

CENTROCAMPISTI: Locatelli, Adzic, Thuram, Miretti, McKennie;

ATTACCANTI: Conceiçao, Yildiz, Zhegrova, Milik, Openda, David;